CMVM lança modelo de reporte de informação não financeira

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) criou um modelo de reporte uniformizado de informação não financeira. O objetivo é padronizar a divulgação de informação relacionada com temas ambientais, sociais e de governo de sociedades, de modo a facilitar a análise e comparação destes temas.



O regulador do mercado de valores mobiliários colocou, esta terça-feira, em consulta pública até ao final de setembro um projeto de modelo de relatório para divulgação de informação não financeira pelos emitentes, nomeadamente, informação sobre os impactos ambientais, sociais e de governação societária das atividades que desempenham.





O modelo de relatório proposto pelo regulador é de adoção voluntária, embora "a CMVM aconselhe a sua utilização, por forma a que a informação disponível para os investidores seja o mais padronizada e comparável possível", refere o regulador no documento publicado esta terça.A CMVM propõe que os emitentes comecem por fazer uma introdução, seguida pela descrição do modelo empresarial da empresa, assim como os principais fatores de risco e indicadores-chave para a atividade. Feita esta descrição da atividade, o emitente deverá enumerar as políticas implementadas ambientais, sociais e relacionadas com os trabalhadores e igualdade entre géneros e não discriminação, direitos humanos e combate à corrupção e tentativa de suborno.Através desta sistematização, os investidores poderão saber onde encontrar a informação que procuram e comparar o que uma determinada empresa está a fazer em relação a um destes temas, com outras empresas do mercado.Até ao momento, ainda que as companhias estejam obrigadas a reportar informação não financeira, não havia um padrão de reporte de informação, algo que vinha a ser pedido pelos agentes do mercado e que estava entre as prioridades da CMVM para 2020.De modo a dinamizar o tema das finanças sustentáveis, o regulador refere que "poderão existir outras entidades (designadamente, emitentes de valores mobiliários admitidos à negociação noutras plataformas de negociação) que também o pretendam fazer, podendo para o efeito utilizar o presente modelo de relatório".Segundo o mesmo comunicado, "caso se trate do primeiro ano em que a empresa tem o dever de reportar informação não financeira, o reporte poderá dizer respeito apenas a esse ano, sendo, no entanto, útil e desejável a divulgação de informação relativa a anos anteriores, caso essa informação esteja disponível".