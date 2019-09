CTT caem mais de 6,5% e pressionam bolsa

As ações dos CTT foram as que mais se destacaram esta sessão, ao descerem mais de 6%, naquela que foi a pior sessão para esta cotada desde fevereiro. Os títulos cederam 6,68% para 2,012 euros, num dia de ausência de notícias. A única informação foi o aumento da aposta na queda das ações por parte de fundos, existindo atualmente 4,87% do capital dos CTT em posições curtas.A contribuir para a descida esteve também o BCP, que cedeu 1,32% para 0,1874 euros, bem como a Pharol, que perdeu 3,27% para 0,1064 euros.Do lado oposto esteve a EDP, ao subir 1,05% para 3,547 euros.

As ações da Jerónimo Martins fecharam o dia a cair 0,03% para 15,775 euros, depois de ontem a retalhista ter sido alvo de uma nota de análise por parte do CaixaBank/BPI, onde o banco de investimento elevou a avaliação da dona do Pingo Doce.



Em queda fecharam também os títulos da Galp Energia, ao cederem 0,55% para 13,675 euros.

(Notícia atualizada às 17:00 com mais cotações)