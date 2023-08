CTT e BCP lideram ganhos em Lisboa

O principal índice nacional abriu em terreno positivo, deixando para trás três sessões de perdas no início da semana e após ter registado um ganho de 0,18% esta quinta-feira. À hora de abertura do PSI, em Paris o CAC-40 subia 0,12%, ao passo que em Amesterdão o AEX descia igualmente 0,12%.O PSI valoriza 0,31% para 6.008,62 pontos, já acima dos 6.000 pontos, com nove cotadas em alta, três em queda e quatro inalteradas, a Semapa, Ren, Corticeira Amorim e Mota-Engil.A registar os maiores ganhos estão os CTT que sobem 1,72% para 3,55 euros, seguidos pelo BCP que avança 1,43% até aos 0,2476 euros. Mais atrás a Navigator encerra o pódio com um ganho de 0,51% para 3,136 euros.Entre os pesos pesados, a EDP Renováveis, que valorizava 0,42% nos primeiros minutos da sessão, ganha mais de 1% impulsionada por uma nota de "research" do CaixaBank BPI em que a instituição reviu em alta a recomendação de "manter" para "comprar", descendo o preço alvo de 23,15 euros para 22,3 euros. O braço renovável da elétrica negoceia nos 16,99 euros.Ainda a valorizar, embora mais ligeiramente, a Galp avança 0,21% para 11,99 euros e a Jerónimo Martins sobe 0,08% para 24,28 euros.Em sentido oposto à tendência do PSI está a Ibersol, que perde 1,18% até aos 6,7 euros, depois de ter sido avançado que a Fergie comprou mais de 4,5 milhões de ações da empresa à ATPS, que correspondem a 10,74% do capital, fazendo da Fergie a segunda maior acionista da Ibersol.Nas perdas estão também a Greenvolt que perde 0,66% para 6,065 euros, a Altri que recua 0,39% para 4,1 euros e a EDP que cede 0,25% nos 4,057 euros.