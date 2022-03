CTT faz investor day para revelar estratégia do triénio

A companhia portuguesa vai retomar o encontro com investidores, nos dias 22 e 23 de junho, um evento no qual vai apresentar as prioridades estratégicas para os próximos três anos e mostrar os planos de transformação do negócio, tirando o correio do seu “core”.

