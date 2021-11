CTT pesam no PSI-20. Afundam quase 10% e perdem 70 milhões num dia

Leia Também CTT afundam perto de 9% em bolsa

Os CTT lideraram as quedas em Lisboa esta sexta-feira, com os títulos a depreciarem-se em 9,94% para 4,35 euros. As ações da empresa de serviço postal estiveram a reagir às contas do trimestre, divulgadas na quinta-feira após o fecho do mercado. Até setembro, a empresa liderada por João Bento contabilizou lucros de 26,3 milhões de euros, um valor que compara com os 4,3 milhões alcançados no mesmo período do ano passado.As ações fecharam, assim, em mínimos de agosto deste ano. Os CTT perderam quase 70 milhões de euros num dia, com a capitalização em bolsa a descer para 655 milhões de euros.Este mau desempenho da empresa de correios pesou na praça lisboeta, com o PSI-20 a terminar a última sessão da semana a cair 1,02% para 5.644,63 pontos. Das 19 cotadas que compõem o índice de referência, 11 fecharam em terreno negativo e oito a subir.A EDP Renováveis registou a segunda maior queda na sessão em Lisboa, ao desvalorizar 2,38% para 22,14 euros. A casa-mãe, a EDP, cedeu 1,53% para 4,76 euros. Ainda na energia, a Greenvolt cedeu 1,58%, terminando o dia a cotar nos 6,85 euros.A REN, que viu o banco espanhol JB Capital cortar a recomendação de neutral para "underweight" , caiu 2,11% na sessão, com os títulos a cotar nos 2,56 euros.A Navigator cedeu ligeiramente (0,12%), para 3,36 euros, num dia em que o JB Capital também fez alterações à recomendação para os títulos da empresa. O banco espanhol reviu em baixa a recomendação para as ações desta cotada, que passou de ‘comprar’ para ‘neutral’. Apesar do corte da recomendação, o analista João Pinto manteve o preço-alvo nos 3,80 euros.A Galp, um dos pesos-pesado do PSI-20, valorizou 0,91% esta sexta-feira, para 9,08 euros. O BCP fechou a sessão inalterado, com os títulos a cotar nos 16 cêntimos.A Jerónimo Martins apreciou 0,53%, fechando nos 19,89 euros. Os títulos da dona do Pingo Doce atingiram um novo máximo histórico nesta sessão, ultrapassando os 20 euros por ação. A JB Capital Markets deixou de recomendar a compra dos títulos da empresa, passando a aconselhar uma posição "neutral", alinhando-se com a maioria das consultoras que seguem a dona do Pingo Doce. No entanto, a JB Capital fez saber que reviu em alta o preço-alvo das ações da retalhista portuguesa.A Semapa foi a empresa que mais valorizou, terminando a sessão com ganhos de 1,63% para 12,46 euros, em reação aos resultados divulgados esta quinta-feira, após o fecho do mercado.(notícia atualizada)