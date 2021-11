CTT estão a perder perto de 9% em bolsa

Leia Também Bolsa nacional abre a cair com CTT a tombarem mais de 5%

Ao início desta manhã, os CTT já eram a cotada que mais perdia no PSI-20, com uma queda superior a 3%, mas isso foi apenas o início — a meio da manhã, às 11h, a queda atingiu mesmo os 8,59%.O trambolhão surge depois de a empresa ter apresentado, ao final da tarde desta quinta-feira, lucros de 26,3 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano. Um valor que se mostrou insuficiente para convencer os investidores. A penalizar as ações dos CTT estará, nomeadamente, o comportamento dos últimos três meses, que trouxeram notícias menos animadoras para a empresa liderada por João Bento. O resultado recorrente antes de juros e impostos (EBIT) neste último trimestre teve uma queda acentuada de 19,6%, para 11 milhões de euros, à boleia de um aumento de 19,1% nos custos operacionais.A nove meses, no entanto, o cenário é diferente. Os lucros de 26,3 milhões de euros superam largamente o que tinha sido registado nos mesmos meses de 2020 — lucro de 4,3 milhões de euros —, período muito marcado pelas restrições impostas para fazer face à pandemia.Neste caso, os resultados são impulsionados por um aumento das receitas em 14,7% no conjunto dos três trimestres, para 612,9 milhões de euros. A área de Expresso e Encomendas teve o crescimento mais relevante, contribuindo com 186,3 milhões de euros (+41,7%). O Banco CTT também teve mais 12,3 milhões de euros (+20,7%) e o segmento Correio e Outros registou mais 8,2 milhões de euros (+2,6%), de acordo com o comunicado divulgado na CMVM.Em atualização