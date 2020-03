Dow escapa aos ursos mas regista o pior trimestre de sempre

Os principais índices norte-americanos encerraram a sessão desta terça-feira no vermelho e o cômputo do trimestre também é negativo.

O Dow Jones encerrou a ceder 1,85% para 21.914,37 pontos. Apesar de na semana passada, com uma subida de quase 4.000 pontos, ter registado a melhor semana em 82 anos – desde 1938, durante o mandato de Franklin Delano Roosevelt, e de na quinta-feira (27 de março) ter conseguido sair de "bear market" (tendo assim vivido o mercado urso mais curto de sempre – apenas 11 dias), o certo é que as recentes quedas não possibilitaram um trimestre risonho. Muito pelo contrário.

O movimento de forte selloff que se verificou nas últimas semanas arrastou Wall Street para um trimestre penoso para a maioria dos investidores em ações.

E embora o Dow tenha conseguido recuperar algum fôlego na semana passada (devido às medidas de estímulo da Administração Trump) e às compras massivas de dívida por parte da Fed) e ontem, este é o seu pior trimestre de sempre com uma queda de 23,2%

Também o Standard & Poor’s 500 fechou hoje a perder terreno, com uma descida de 1,60% para 2.584,59 pontos.

Depois de na semana passada ter tido o melhor desempenho semanal desde 2009 (mas ainda sem ter conseguido sair do território dos ursos) e ter marcado a melhor série de três dias de ganhos desde 1933, o S&P 500 também não escapa às quedas no acumulado deste ano – a marcar o pior período trimestral desde os últimos três meses do ano de 2008 (em plena crise financeira).



Para o Dow e para o S&P 500, este foi o prior mês desde outubro de 2008 - com descidas de 13,7% e de 12,5%, respetivamente.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite recuou hoje 0,95% para 7.700,10 pontos, sendo que também perdeu o pé no cômputo dos três meses. O mais jovem dos três grandes índices de Wall Street registou o seu pior trimestre desde o quarto trimestre de 2008 - e o pior mês desde novembro desse mesmo ano.

Na sessão desta terça-feira, os investidores continuaram a revelar preocupação perante a ampla e rápida propagação do novo coronavírus, tendo optado por consolidar posições de forma cautelosa neste final de mês e de trimestre.





(atualizada pela última vez às 21:21)