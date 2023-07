EDP Brasil: Crónica de uma saída anunciada. Revolta, tristeza e seguir em frente

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O anúncio de que a EDP pretendia tirar de bolsa a sua subsidiária brasileira causou burburinho entre os minoritários. Inicialmente, muitos chegaram mesmo a ter esperança de que a oferta pública de aquisição (OPA) sobre a Energias do Brasil não tivesse sucesso, pelo que não avançaram para vender as suas posições na OPA – que decorreu na terça-feira, 11 de julho. No entanto, a operação

...