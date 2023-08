EDP Renováveis dá gás a Lisboa na abertura

A bolsa de Lisboa arrancou esta quinta-feira no verde, com o PSI a somar 0,23% para os 6.203,75 pontos. Das 16 cotadas que compõem o índice nacional, 10 registam ganhos, duas perdas e quatro estão inalteradas.A EDP Renováveis é a empresa que mais impulsiona o índice lisboeta com uma subida de 0,90% para os 17,355 euros. A energética regressa assim ao verde, depois de ontem ter registado uma queda de mais de 2%, acompanhando o mau desempenho do setor das "utilities" na Europa. E entre as empresas que mais sobem está também a Greenvolt, com uma valorização de 0,48% para 6,295 euros.Os pesos pesados BCP e EDP negoceiam também do lado dos ganhos, com uma subida de 0,39% para os 0,2601 euros e de 0,31% para os 4,273 euros, respetivamente.A Mota-Engil, que ontem divulgou um aumento dos lucros em 154% para 30 milhões no primeiro semestre deste ano, está hoje a valorizar 0,18% para 2,765 euros. Em comunicado à CMVM, a empresa liderada por Carlos Mota dos Santos referiu ainda que a construtora atingiu uma faturação de 2.558 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano, tratando-se de um volume de negócios recorde. O valor representa um aumento de 89% face aos 1.354 milhões anunciados há um ano.A travar maiores ganhos está a Jerónimo Martins. A dona do Pingo Doce perde 0,25% para 23,64 euros, seguida pela REN, que cai 0,20% para 2,48 euros.A Semapa, a Ibersol, a Galp e a Corticeira Amorim abriram inalteradas, com as ações a valerem 13,48 euros, 6,74 euros, 12,65 euros e 10 euros, respetivamente.Notícia atualizada às 08:41