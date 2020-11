EDP Renováveis dispara quase 8% para máximos históricos à boleia de Biden

a indústria petrolífera polui significativamente e tem de ser substituída por energia renovável". Através da Horizon, a EDP Renováveis é uma das maiores empresas de energias renováveis dos Estados Unidos, mercado que representa a maior fatia da atividade da cotada portuguesa.



Esta robusta valorização da EDP Renováveis faz com que seja a empresa de todo o setor na Europa que mais sobe nesta altura, seguido da francesa EDF (+4,5%) e com a EDP - Energias de Portugal (+4,4%) a completar o pódio. O índice que reúne as maiores "utilities" do continente europeu está a ganhar quase 3%.



Ao contrário da maioria das empresas cotadas no índice PSI-20, a EDP Renováveis viu num ano marcado por uma pandemia uma oportunidade para ganhar peso em bolsa, uma vez que as suas ações valem mais 68% do que valiam antes do início do ano.



A empresa está a negociar cerca de 19% acima da sua média móvel dos últimos 90 dias e mais de 34% para lá da sua média dos últimos 200 dias de negociação.



As ações da EDP Renováveis romperam um novo máximo histórico ao valorizarem 7,83% para os 17,62 euros, aproveitando o otimismo que se vive no setor das energias verdes, após a eleição de Joe Biden enquanto próximo presidente dos Estados Unidos.Isto porque o líder democrata fez valer que teria em mente um "Green New Deal" para o país, colocando as fontes de energia renováveis no centro da equação . No seu último debate presidencial antes das eleições, Biden reforçou que "a indústria petrolífera polui significativamente e tem de ser substituída por energia renovável".