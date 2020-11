PSI-20 avança pela terceira sessão com EDP Renováveis em máximos e Nos a afundar 6%

aproveitando o otimismo que se vive no setor da energia,

enquanto próximo presidente dos Estados Unidos. com pessimismo a uma nota de "research" do Barclays , que reduziu o preço-alvo e a recomendação da operadora de telecomunicações devido ao cenário de maior concorrência no setor em Portugal com a introdução do 5G.A empresa liderada por Miguel Almeida desvalorizou 6,60% para os 2,858. A meio da sessão, a queda chegou a ser superior aos 7%, o que representou o maior deslize intradiário nos últimos quatro meses. O Barclays reduziu o preço-alvo de 3,80 euros para 3 euros e a recomendação de "equal-weight" para "underweight".Agora, de acordo com a Bloomberg, a Nos é a única cotada do setor das telecomunicações acompanhada pelo Barclays que tem recomendação negativa. apesar de os analistas do CaixaBank/BPI terem revisto ligeiramente em baixa o preço-alvo , em cerca de 1%, devido ao impacto previsto que a covid-19 continue a ter nas vendas do quarto trimestre do ano.