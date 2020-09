Efanor investe 8,5 milhões e poupa nas OPA

A “holding” da família Azevedo lançou no final de julho uma oferta pública de aquisição sobre o capital que não detém da Sonae Indústria e Sonae Capital, com o propósito de retirar ambas as empresas de bolsa. Mesmo antes da OPA, família já está a comprar ações em bolsa.

