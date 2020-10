Efanor reforça na Sonae Capital com a compra de mais de 1,1 milhões de ações

Leia Também Efanor revê em alta de 10% preço na OPA sobre a Sonae Capital

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Sonae Capital adianta que a Efanor comprou na terça-feira 607.808 ações e que hoje adquiriu 542.314 títulos."Esta notificação diz respeito a uma pessoa estreitamente relacionada com pessoas com responsabilidade de direção, na medida em que Duarte Paulo Teixeira de Azevedo, Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério e Maria Cláudia Teixeira de Azevedo são membros do órgão de administração da Sonae Capital, SGPS, S.A. e membros do órgão de administração da Efanor Investimentos, SGPS, S.A", lê-se em comunicado.No início de outubro, a Efanor tinha comprado 1.892.048 ações da Sonae Capital.Num outro comunicado divulgado hoje, a Sonae Capital informou que o Conselho de Administração da Efanor "deliberou rever em alta a contrapartida da oferta, de 0,70 euros para 0,77 euros".Tal corresponde a uma revisão em alta de 10% da oferta.A OPA foi a anunciada em 31 de julho último.No prospeto da OPA, a Efanor adianta que tem a intenção de retirar a Sonae Capital de bolsa, sendo que tal apenas poderá suceder na sequência da oferta caso a empresa adquira um número suficiente de ações para o efeito, de acordo com a legislação aplicável.O período da oferta arrancou no dia 07 de outubro e termina no dia 27 deste mês. Os resultados serão conhecidos no dia seguinte.