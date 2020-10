Efanor revê em alta de 10% preço na OPA sobre a Sonae Capital

Leia Também Efanor deixa cair limite de compra de ações nas ofertas da Indústria e da Capital

A Efanor, holding da família Azevedo, reviu em alta a contrapartida na Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre a Sonae Capital.Em comunicado enviado à CMVM, a Efanor indica que o novo preço é de 77 cêntimos por ação em vez dos anteriores 70 cêntimos. Trata-se, portanto, de uma revisão em alta de 10% no valor oferecido.No prospeto da OPA, que decorre até 27 de outubro, a Efanor indicava que a oferta incidia sobre 32,643% do capital social da Sonae Capital, num investimento máximo de 57.126.046,60 euros. Com a revisão da contrapartida, a holding da família Azevedo poderá ter de despender 62.838.651,26 euros.A OPA, que decorre em simultâneo com uma oferta sobre a Sonae Indústria, visa retirar de bolsa as duas empresas.Após ter anunciado as duas OPA, a 31 de julho, a Efanor comprou ações de ambas as cotadas, tendo, no caso da Sonae Capital, adquirido 12.932.162 ações desde o anúncio preliminar, o que corresponde a 5,17% do capital da empresa.