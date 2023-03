Tesla volta a baixar preços dos modelos S e X nos Estados Unidos

a fabricante de veículos elétricos alterou os preços de uma versão do Model 3 e do Model Y nos Estados Unidos. Após a alteração de preços, ambos os veículos passam a ser elegíveis para o incentivo federal - previsto na Lei de Redução da Inflação - para a compra de carros elétricos, no valor de 7.500 dólares.



A Tesla voltou a baixar os preços dos seus modelos de carros mais caros nos Estados Unidos - o S e o X. A redução de preços foi de 5,3% no caso do modelo S e de 9,1% no caso do X.Segundo o site da empresa norte-americana, é agora possível comprar um modelo S - versão base - por 89.990 dólares e um X - também versão base - por 99.990 dólares, o que representa um corte de cinco mil dólares no primeiro modelo e de dez mil no segundo.A nova redução de preços acontece depois de na passada semana o CEO da empresa, Elon Musk, ter dito que a procura dispararia à medida que a Tesla torna os seus modelos mais acessíveis. "O desejo de ter um Tesla é extremamente alto. O fator limitativo é a capacidade de pagar por um", disse o multimilionário durante o "investor day".Em meados de fevereiro,Os preços dos produtos Tesla em Portugal viram também uma redução desde o início do ano. A 13 de janeiro, a empresa anunciou um corte nos modelos mais baratos e mais vendidos no país - o 3 o Y.No caso do modelo 3, a redução foi de 10 mil euros parae no Y cerca de quatro mil euros paraAs ações da Tesla estavam a valorizar antes do arranque da negociação, aparentando uma reação positiva às notícias. Os títulos sobem 0,74% para os 199,25 dólares no "premarket".