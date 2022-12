Em vésperas de Natal, Wall Street não celebra. Tesla é mau presente e perde 9%

Wall Street terminou em baixa a negociação desta quinta-feira, com os dados económicos a colocarem maior pressão nos principais índices norte-americanos, perspetivando uma manutenção da subida das taxas de juro em 2023.Entre as estatísticas divulgadas está o crescimento do PIB nos Estados Unidos relativo ao terceiro trimestre do ano, que foi revisto em alta, bem como os pedidos de subsídio de desemprego, que se mantiveram estáveis - o que mostra robustez no mercado de trabalho.O índice de referência S&P 500 perdeu 1,45% para 3.822,39 pontos, enquanto o industrial Dow Jones caiu 1,05% para 33.027,49 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 2,18% para 10.476,12 pontos.Entre os principais movimentos de mercado está a Tesla, que perdeu 8,88%, depois de a marca de carros elétricos ter começado a oferecer descontos de 7.500 dólares nos modelos 3 e Y nos Estados Unidos, aumentando receios de que a empresa esteja a registar uma diminuição da procura. Com a queda de hoje, a Tesla está assim a ter o seu pior mês de negociação de sempre."Uma recessão é agora o cenário base e isso ainda não está incorporado nas ações", aponta a estratega Skylar Montgomery Koning da TS Lombard. Mas, por outro lado, explicou, "pode existir uma quebra no crescimento, mas apenas porque a inflação continua elevada, o que significa que os resultados [das empresas] ainda podem permanecer positivos".