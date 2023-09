Energia vermelha coloca PSI em contraciclo com Europa

A bolsa de Lisboa terminou a sessão no vermelho, em sentido contrário à maioria das praças europeias - que se pintaram de verde, incluindo o madrileno IBEX 35, que sobe mais de 1%.O PSI perdeu 0,26% para 6.052,47 pontos, com oito cotadas no verde e oito no vermelho.A liderar as perdas esteve a Greenvolt, que desceu 2,12% até aos 5,315 euros, renovando mínimos de fevereiro de 2022. A empresa liderada por Manso Neto foi acompanhada pela EDP, que caiu 1,64% para 3,908 euros, renovando mínimos de fevereiro do ano passado e pela EDP Renováveis, que perdeu 0,82% para 15,2 euros - o valor mais baixo desde junho de 2020.A Jerónimo Martins também esteve entre as maiores quedas, ao desvalorizar 0,85% para 21,12 euros, um preço por ação que não era visto desde março.Do lado dos ganhos, a comandar esteve a Mota-Engil, que subiu 1,2% até aos 3,38 euros, acompanhada pela Altri, que ganhou 0,71% para 4,274 euros, e pelo BCP, com o banco liderado por Miguel Maya a somar 0,61% para 26,23 cêntimos.