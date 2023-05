Época de contas em Wall Street ofusca preocupações com dívida

A época de resultados trimestrais vai avançada nos EUA e as contas menos negativas que o esperado estão a justificar otimismo em Wall Street, conseguindo até ofuscar as preocupações com o tecto da dívida. Da banca ao retalho, as cotadas norte-americanas têm batido expectativas. O último setor (e uma empresa em particular) a surpreender foi o dos semicondutores.





...