EQT prepara o maior IPO de uma empresa europeia de “private equity” dos últimos 25 anos

A EQT Partners deverá colocar 20% do seu capital em bolsa, numa operação que deverá contar com a emissão de 500 milhões de euros em novas ações mais a venda de títulos que estão atualmente nas mãos dos seus donos, revelou a empresa num comunicado emitido esta segunda-feira e citado pela Bloomberg.

A oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) deverá avaliar a EQT em cerca de quatro mil milhões de euros, segundo fontes próximas da operação. A confirmar-se estes valores – avaliação e percentagem de capital alienada - , a EQT será responsável pelo maior IPO desta indústria na Europa desde 1994, quando o 3i Grupo entrou em bolsa, tendo vendido ações no valor de 1,1 mil milhões de dólares, segundo os dados da Bloomberg.

O maior acionista da EQT é a AB, com 23% da empresa, seguindo-se o fundador Conni Jonsson, com 7% do capital.

A Bloomberg realça que, desde que foi fundada, em 1994, a EQT já angariou mais de 61 mil milhões de euros de fundos de investimento.