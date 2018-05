Espanhóis vão pagar 661 mil euros para tirar Cipan de bolsa

Os espanhóis da Suan Farma vão ter de pagar 661 mil euros para retirar a Cipan de mercado. O grupo farmacêutico aceitou o preço que tinha sido determinado pelo auditor independente, o que obrigou a despender quase mais 100 mil euros do que inicialmente pretendido, segundo o primeiro aviso para a saída de mercado.

O pedido para a perda da qualidade de sociedade aberta da Cipan – Companhia Industrial produtora de Antibióticos foi feito no arranque de Março, com a aceitação apenas por parte dos espanhóis. O preço oferecido então para ficar com os títulos nas mãos dos accionistas que não votaram favoravelmente era 28,14 cêntimos, mas a CMVM considerou que deveria convocar um auditor independente para calcular o preço.

O auditor acabou por dar a opinião de que a aquisição de tais acções deveria ser concretizada a 0,329 euros, um preço 17% superior. Aquando do pedido para a perda da qualidade de sociedade aberta, a Suan Farma, através da portuguesa Lusosuan, tinha informado que, caso houvesse convocatória de um auditor e se fosse determinado um preço superior, poderia renunciar àquela saída de bolsa.

Contudo, o auditor subiu a contrapartida, mas a Suan Farma seguiu em frente com a operação.

Agora, a Suan Farma tem três meses para comprar as acções através de uma ordem permanente de compra das 2.010.278 acções da Cipan que não estão nas suas mãos. A ordem estende-se entre 1 de Junho e 1 de Setembro deste ano, período em que, se for abordada por accionistas interessados em vender, tem de pagar por elas.

Para isso, já colocou o dinheiro no Haitong Bank como caução. São 661,4 mil euros. Mais do que os 566 mil euros que teria de pagar se a contrapartida fosse a oferecida inicialmente.

Além disso, mesmo que nem todos os accionistas vendam durante a ordem permanente, a Suan Farma inscreve no aviso que "pretende recorrer ao mecanismo legal de aquisição tendente ao domínio total". Ou seja, quer ficar com os 100% da Cipan, que ficará excluída do sistema de negociação multilateral Euronext Access Lisbon.