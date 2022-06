Euronext reforça aposta nas tecnológicas. EDPR e Greenvolt no novo índice "tech leaders"

Leia Também Dona de sete bolsas, gestora da bolsa de Lisboa aposta na consolidação para ganhar escala

O grupo Euronext - responsável pela gestão de bolsas de valores como a portuguesa - está a reforçar a aposta no setor tecnológico europeu. A iniciativa Euronext Tech Leaders foi lançada esta terça-feira com vários projetos para fomentar a presença do setor nos mercados europeus, incluindo a criação de um índice de líderes que conta com as portuguesas EDP Renováveis e Greenvolt."Com base em anos de compromisso com empresas de tecnologia privadas e cotadas, a Euronext é o principal e mais natural local de cotação para empresas de tecnologia europeias de todas as dimensões", afirmou Stéphane Boujnah, CEO e presidente do conselho de administração, em conferência de imprensa."Por meio da iniciativa Euronext Tech Leaders, a Euronext e os seus parceiros estão a construir um ecossistema financeiro interconectado para apoiar empresas de tecnologia líderes e de alto crescimento", sublinhou.A iniciativa reúne investidores, consultores e tecnológicas para dar às empresas cotadas uma maior visibilidade junto de investidores internacionais. Em simultâneo, aumenta a oferta reforçada de serviços pré-IPO para "ajudar a preparar a próxima geração de Euronext Tech Leaders, que será uma grande fonte de crescimento para a economia europeia", segundo Boujnah.O segmento de mercado junta mais de 100 empresas de Amesterdão, Bruxelas, Dublin, Lisboa, Milão, Oslo e Paris. As duas representantes portuguesas - EDP Renováveis e Greenvolt - são ambas do setor de "cleantech".Entre os parceiros da Euronext neste projeto contam-se os bancos de investimento BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC, J.P. Morgan e Societe Generale, bem como Caisse Des Dépôts et Consignations, Bpifrance, La Mission French Tech, Amiral Gestion, Cliff, ABG Sundal Collier, Carnegie, Pareto Securities, SpareBank 1 Markets e Davy.