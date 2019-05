Fabricante de hambúrgueres sem carne dispara no dia de estreia em bolsa nos EUA

A Beyond Meat, empresa que faz hambúrgueres sem carne, estreou-se esta quinta-feira na bolsa norte-americana com grande destaque.

Cotada no índice tecnológico Nasdaq, a Beyond Meat, que apresenta hambúrgueres alternativos à carne de vaca, porco e aves, arrancou a sessão a negociar nos 46 dólares, o que representou um salto de 84% face ao valor definido para a oferta pública inicial (25 dólares).

Poucas horas depois de ter começado a transacionar em Wall Street, a empresa chegava aos 67 dólares, uma escalada de 170%.

Na semana passada, a Beyond Meat tinha dito que as suas ações entrariam a valer entre 19 e 21 dólares. O facto de se ter estabelecido um preço acima (os 25 dólares) significa que é grande a procura por esta empresa em bolsa.

"Este aumento (do preço) mostra a atual força da procura por proteína de base vegetal, à medida que cada vez mais consumidores se viram para alternativas à carne no sentido de manterem regimes alimentares mais saudáveis e diminuírem o seu impacto no ambiente", destaca a CNN.

Além disso, são cada vez mais os adeptos do vegetarianismo e da cultura vegan, que defende uma harmonia do Homem com toda a natureza, onde se incluem conceitos éticos como não matarem para comer ou para se vestirem.

"Ficámos impressionados com o interesse de algumas das instituições de maior relevo no mundo", comentou à CNN o CEO da Beyond Meat, Ethan Brown.

E este é, de facto, um mercado com grande potencial de crescimento. "Estamos realmente numa época de crescimento ilimitado", sublinhou Brown.

A título de exemplo, a Impossible Foods, principal concorrente da Beyond, tem-se debatido para atender à crescente procura pelos seus produtos.

No início desta semana, a Impossible – que desenvolve substitutos de base vegetal para carne e produtos lácteos – disse que estava a registar uma escassez de produto devido ao crescente interesse.