Fabricante de hambúrgueres sem carne dispara 36% com boas vendas

A norte-americana Beyond Meat, que faz hambúrgueres sem carne, em alternativa à vaca, porco e aves, escalou 170% no seu primeiro dia de negociação em Wall Street. E não se ficou por aqui.

A Beyond Meat, empresa que faz hambúrgueres sem carne, estreou-se no passado dia 2 de maio na bolsa norte-americana com grande destaque. Cotada no índice tecnológico Nasdaq, a Beyond Meat, que apresenta hambúrgueres alternativos à carne de vaca, porco e aves, arrancou a negociar nos 46 dólares, o que representou um salto de 84% face ao valor definido para a oferta pública inicial (25 dólares). Poucas horas depois de ter começado a transacionar em Wall Street, a empresa chegava aos 67 dólares, uma escalada de 170%.