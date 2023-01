Família EDP pressiona arranque em Lisboa. PSI cai 0,1%

Leia Também Bolsa portuguesa fecha no verde. Mota escala para máximos de 26 meses

A bolsa de Lisboa começou o dia no vermelho, pressionada sobretudo pela família EDP, depois de a empresa-mãe ter reportado os resultados operacionais referentes a 2022 esta quinta-feira.O PSI cai 0,10% para 5.955,75 pontos. Das 15 cotadas que compõe o principal índice nacional, oito arrancaram a sessão no verde, seis no vermelho e uma permaneceu inalterada.Mota-Engil comanda a tabela das perdas, a desvalorizar 1,83%. Entre os pesos pesados do PSI, a EDP Renováveis e EDP são as cotadas que mais pressionam o índice.O braço das renováveis da família EDP desliza 1,44% para 20,55 euros, enquanto a empresa-mãe cai 1,01% para 4,71 euros.

A EDP viu a produção de eletricidade crescer 3% em 2022, segundo o comunicado enviado esta quinta-feira à CMVM, após o fecho da sessão.



Por outro lado, a empresa informou o mercado que teve de constituir imparidades, para fazer face a um potencial cenário menos propício na sua central a carvão Pecém Geração de Energia, no Brasil – o que retira 130 milhões aos lucros da empresa liderada por Miguel Stilwell.



Inversamente, no restante setor energético o sentimento é positivo. Galp comanda o PSI do lado dos ganhos, estando a subir 0,59% para 12,77 euros, à boleia do petróleo que soma ganhos tanto em Nova Iorque como no mercado londrino.



Greenvolt ocupa o segundo lugar deste pódio a crescer 0,51% para 7,91 euros. Por sua vez, a REN arrecada 0,39% para 2,59 euros.

Entre as papeleiras, Navigator valoriza 0,12% para 3,24 euros, enquanto Atri negoceia na linha d'água (0,04%) para 4,77 euros. Já a Semapa permanece inalterada em 12,20 euros.

No retalho, Jerónimo Martins sobe 0,40% para 20,12 euros e Sonae avança ligeiramente (0,05%) para 0,944 euros.

Por fim, o BCP soma 0,31% para 0,1932 euros.



(Notícia atualizada às 8:40)