Farfetch escala quase 20% em bolsa com entrada no capital YNAP

estabelece que a Richemont receba 250 milhões de ações da empresa do CEO português no quinto aniversário da conclusão da transação, que se espera que seja no final de 2023.

A Farfetch, liderada pelo português José Neves, regista um ganho em bolsa de 19,55% para 9,3725 dólares por ação, isto depois de a Farfetch ter anunciado a compra de 47,5% do capital da empresa de "e-commerce" de roupa YNAP à empresa de luxo Richemont.No fecho desta terça-feira cada ação valia 7,84 dólares. A Farfetch está assim a recuperar de um ano marcado por um tombo, agora de 72,30%, desde o início do ano.O acordo, anunciado hoje, garante ainda a possibilidade de aquisição total da YNAP, um objetivo que a Farfetch assumiu em comunicado. O negócio

Por seu lado, o acordo assegura à Farfetch um portefólio mais amplo de marcas para a sua plataforma online.

As ações da Richemont estão também a reagir em alta e valorizam 3,45%.