Festividades de Natal não terminaram. Wall Street abre em alta na última semana do ano

animadas pelos dados divulgados esta terça-feira sobre





o indicador preferido da Reserva Federal (Fed) para antecipar a inflação, que aliviou 0,1% em novembro. Hoje, o Dow Jones avança 0,11%, para os 37.426,71 pontos, enquanto o S&P 500 soma 0,22%, até aos 4.765,04 pontos. O Nasdaq Composite, por seu turno, ganha 0,37%, para os 15.048,56 pontos.



Os três índices registaram a oitava semana consecutiva de ganhos. No caso do "benchmark" mundial é algo inédito em seis anos, enquanto que no caso do tecnológico Nasdaq e do industrial Dow Jones não acontecia desde inícios de 2019.



O volume de negociação deverá continuar a ser baixo ao longo da semana com a maioria dos particpantes do mercado em férias de final de ano. A par disso, não são esperadas divulgações de dados económicos além do número de pedidos de subsídio de desemprego na semana passada.



"Vai ser uma sessão de negociação relativamente calma. O 'momentum' deverá permanecer em alta, mas não penso que vamos ver um volume forte que permite dizer que vamos ter um forte 'rally'", explicou à Reuters Peter cardillo, economista-chefe da Spartan Capital Securities.



Entre os principais movimentos de mercado está o Manchester United que sobe 2,12%, após ter anunciado no sábado passado um acordo para o multimilionário britânico Jim Ratcliffe adquiri 25% do clube. A operação avalia o clube em 6,3 mil milhões de dólares, incluindo dívida.



Já a Intel soma 2,54%, depois de o governo israelita ter dado um financiamento de 3,2 mil milhões de dólares à fabricante de "chips" para a construção de uma fábrica de 25 mil milhões no sul do país.

Os principais índices em Wall Street abriram a última semana de negociação em alta esta terça-feira, com o espírito natalício ainda presente à medida que aumenta a expectativa de cortes das taxas de juro de referência pela Reserva Federal no primeiro semestre do ano.Na sexta-feira, as bolsas do lado de lá do Atlântico encerraram maioritariamente no verde,