Indicador de inflação seguido atentamente pela Fed recua em novembro

O índice de preços nas despesas de consumo das famílias (PCE, na sigla em inglês) nos EUA recuou 0,1% em novembro, depois de no mês anterior ter estagnado. Os dados vêm dar força à estratégia de política monetária agressiva levada a cabo pela Reserva Federal (Fed) norte-americana.Excluindo a energia e os alimentos, cujos preços são mais voláteis, o índice de preços subiu 0,1% no mês passado, um crescimento idêntico ao registado em outubro.Em termos homólogos, o índice PCE cresceu 2,6% em novembro, abaixo dos 2,8% esperados e menos três décimas do que os 2,9% (revistos) observados em outubro.As despesas de consumo das famílias cresceram 0,2% - abaixo dos 0,3% esperados pelos economistas - totalizando 46,7 mil milhões de dólares.