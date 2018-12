Flexdeal entra em bolsa no Natal a valer 16 milhões. Quer espalhar "magia" pelas PME

A Flexdeal, a primeira Sociedade de Investimento Mobiliário para o Fomento da Economia (SIMFE) em Portugal, vai estrear-se na bolsa de valores da Euronext no dia 24 de Dezembro, com uma capitalização bolsista de 16 milhões de euros. Esta sociedade vai cotar com o objectivo de facilitar o acesso ao mercado de capitais por parte de empresas de menor dimensão.



"Sendo a primeira SIMFE em Portugal, será através da Flexdeal que mais de um milhão de empresas poderá aceder ao mercado de capitais", explica o CEO, Alberto Amaral. Estas sociedades pretendem dar acesso (indirecto) a novas fontes de financiamento, designadamente a empresas de menor dimensão que teriam maior dificuldade em abrir directamente o seu capital em bolsa, explica a Euronext no comunicado enviado à imprensa.

Antes da admissão, a SIMFE encaixou 5 milhões de euros com a emissão de 1,01 milhões de acções, um aumento de capital conseguido através de colocação particular – uma das novidades desta estreia. A sociedade avança agora com uma dispersão de 31% do capital.

Actualmente, a Flexdeal soma 27 participações, nas quais investiu em média meio milhão – totalizando 12 milhões de euros. "No que respeita às PME portuguesas, é nosso objectivo desenvolver empresas mais saudáveis, e, com este passo, podermos expandir a grande velocidade o ecossistema Flexdeal", acrescentou o CEO. No primeiro ano de actividade, fechado no último mês de Setembro, a SIMFE contava rendimentos de 1,5 milhões de euros.

A entrada em bolsa desta SIMFE vem dar um motivo de alegria à Euronext, depois de um ano de ofertas retiradas. Este ano entrou a Raize, mas Sonae MC e Vista Alegre desistiram dos respectivos aumentos de capital, e a Science4you optou por adiar o período de subscrição.