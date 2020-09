Aumento de capital da Flexdeal fica em menos de 25% dos 10 milhões pretendidos

Leia Também Flexdeal: Oferta pública de subscrição traz mais investidores e maior liquidez

A Flexdeal aumentou o seu capital social em 2,48 milhões de euros através de uma oferta pública de subscrição (OPS), um valor que é menos de 25% do que os 10 milhões de euros pretendidos pela primeira Sociedade de Investimento Mobiliário para o Fomento da Economia (SIMFE) em Portugal.A informação foi revelada esta sexta-feira em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).Dos dois milhões de novas ações disponibilizadas apenas foram subscritas 496.338 títulos, dos quais 446.976 foram adquiridas através do exercício dos direitos de subscrição, 3.762 através de pedidos de subscrição adicional e 45.600 por investidores em geral."Tendo ficado por subscrever 1.503.662 novas ações, (...) o capital social da emitente é aumentado de 16.103.580,00 euros para 18.585.270,00 euros, correspondendo a um encaixe financeiro de 2.481.690,00 euros", assinala o comunicado.As novas ações deverão ser admitidas à negociação na Euronext Lisboa a 30 de setembro.O aumento de capital lançado a 31 de agosto tinha como objetivo financiar o plano estratégico de crescimento da Flexdeal.Segundo o prospeto da operação, o maior acionista da sociedade de investimento apenas garantia o controlo de capital, comprometendo-se em manter uma posição de 51%, uma participação inferior aos mais de 68% que controlava antes do aumento de capital.Antes da operação, a Método Garantido Participações detinha uma posição de 68,6% do capital social da primeira Sociedade de Investimento Mobiliário para o Fomento da Economia (SIMFE) em Portugal. Enquanto a Bates Capital Limited, controlada por Rafael Rodrigues Alves Rocha, controlava 12,48% do capital, 3,12% eram detidos pelo Montepio Nacional de Farmácias e 2,5% eram imputados a Domingos Torres Guimarães.