Fortes subidas da Jerónimo Martins e BCP levam PSI-20 a máximo de três meses

O PSI-20 fechou a ganhar 1,31% para 5.083,29 pontos, com 12 cotadas em alta, quatro em queda e duas sem alteração. O índice português atingiu um máximo desde 19 de janeiro, sustentado pelos ganhos acentuados das ações da Jerónimo Martins, BCP e CTT.

Os mercados acionistas globais vivem hoje mais uma sessão positiva, com destaque para Wall Street, onde o Nasdaq 100 e o S&P500 já atingiram novos máximos históricos à boleia do forte crescimento do PIB e de resultados acima do esperado de cotadas como a Apple e o Facebook.



Jerónimo Martins dispara 7% com resultados a mostrarem força nas operações Leia Também crescimento anualizado de 6,4% no primeiro trimestre de 2021, acima dos 6,1% estimados pelos economistas e dos 4,3% registados no quarto trimestre de 2020.





Na Europa os ganhos já são mais modestos, mas Lisboa conseguiu ganhos robustos, sobretudo à boleia do bom desempenho da Jerónimo Martins, que surpreendeu pela positiva na hora de prestar contas aos investidores.

As ações dispararam 7,75% para 15,22 euros (máximos de janeiro), depois de ter anunciado que fechou o primeiro trimestre de 2021 com lucros de 58 milhões de euros, uma subida de 66,3% face ao mesmo período do ano passado.



"O desvio positivo reflete resultados mais fortes do que o esperado nas operações, o que mais do que superou os custos extraordinários", assim como os impostos mais altos na Polónia, lê-se numa nota de research elaborada pelo CaixaBankBPI, à qual o Negócios teve acesso.

O BCP também se destacou pela positiva, com uma subida de 4,44% para 0,1222 euros, um desempenho bem superior ao setor europeu (o Stoxx Banks ganha 1,36%) que está a tirar partido dos bons resultados de algumas cotadas e perspetivas animadoras para a economia, que podem acelerar a normalização da política monetária.

Ainda a sustentar a alta do PSI-20 destacaram-se as ações dos CTT (3,78% para 3,84 euros) e da Ramada (7,81% para 6,90 euros). A pressionar esteve sobretudo a EDP, com uma queda de 1,46% para 4,665 euros, sendo que a EDP Renováveis desvalorizou 0,88% para 20,28 euros.