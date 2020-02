Fortunas ligadas às ações chinesas perderam 10,4 mil milhões de dólares num só dia

A propagação do coronavírus no mercado de ações chinês eliminou na segunda-feira mais de 10 mil milhões de dólares das fortunas das 15 pessoas mais ricas cujas empresas estão cotadas na China continental.

He Xiangjian, fundador do Midea Group, perdeu 1,8 mil milhões de dólares, a maior perda do grupo, de acordo com o Índice de Bilionários da Bloomberg, com as ações da fabricante de eletrodomésticos a recuarem 8,9%.





Zhang Fan registou o segundo maior prejuízo – de 1,2 mil milhões de dólares - depois de a Shenzhen Goodix Technology, fabricante de equipamentos de autenticação biométrica para telemóveis, ter afundado 10%.