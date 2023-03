Fundo soberano do Koweit vende 20 milhões de ações da Mercedes

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Kuwait Investment Authority (KIA – fundo soberano do Koweit) lançou uma venda de cerca de 20 milhões de ações da Mercedes-Benz, o que corresponde a mais de um quarto da sua posição na fabricante automóvel alemã.

Após a venda, a KIA manterá ainda cerca de 53 milhões de ações da Mercedes. A operação insere-se nos esforços de diversificação da sua carteira – e como a Mercedes quase quadruplicou de valor em bolsa nos últimos três anos, o fundo soberano vai ter suculentas mais-valias com esta alienação.

Tomando como referência o preço indicativo de 69,27 euros por ação, a posição agora à venda vale cerca de 1,4 mil milhões de euros, sublinha a Bloomberg.

Na sessão desta terça-feira, a empresa automóvel encerrou o dia na bolsa de Frankfurt a somar 0,57% para 71,89 euros, e tem estado a negociar em torno dos seus máximos históricos.





O CEO da Mercedes, Ola Källenius, tem estado focado em segmentos mais rentáveis, reduzindo a sua oferta de modelos mais económicos (onde as margens são menores), levando assim a um aumento de 43% no preço médio de um Mercedes desde 2019, aponta a Bloomberg.

O fundo soberano do Koweit detinha 6,84% da Mercedes antes do anúncio desta operação (sendo o terceiro maior acionista), pelo que ficará agora com menos de 5% na fabricante automóvel.

Desde 1974 que a KYA – um dos fundos de riqueza soberana mais antigos do mundo – é acionista da Mercedes.



(Notícia atualizada às 19:07)