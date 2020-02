A bolsa nacional alinha com as restantes praças europeias no vermelho, num dia em que a Apple preocupa os investidores lá fora e a Galp dá um forte contributo para as quebras por cá.

indicou segunda-feira que deverá falhar as metas de receitas traçadas para o primeiro trimestre devido aos efeitos do surto do Covid-19, quer na produção quer na procura na China.

Por cá, a Galp Energia é o peso pesado em destaque no vermelho, no dia da apresentação de resultados, que não só diminuíram como também ficaram abaixo das estimativas dos analistas. A petrolífera anunciou que os resultados líquidos RCA de 2019 atingiram 560 milhões de euros, o que corresponde a uma queda de 21% face ao exercício do ano anterior. No quarto trimestre o lucro aumentou 44% para 157 milhões de euros. Isto, quando os analistas do CaixaBank BPI previam que a petrolífera tenha visto os lucros encolherem 17%, para os 583 milhões de euros.



A empresa liderada por Carlos Gomes da Silva perde agora 1,38% para os 13,93 euros, mas já chegou a descer 2,02% para os 13,84 euros.



A pressionar estão ainda as papeleiras. A Altri cede 1,50% para os 5,60 euros, a Navigator recua 0,71% para os 3,10 euros e a Semapa reduz 0,65% para os 12,32 euros. O peso pesado Jerónimo Martins também contribui para o desempenho negativo do PSI-20, com uma quebra de 0,29% para os 17,04 euros.



(Notícia atualizada às 08:13)

A bolsa nacional está a cair, com o principal índice, o PSI-20, a desvalorizar 0,41% para os 5.375,31 pontos. São 14 as cotadas a contribuir para a queda, com apenas três no verde e ainda uma a ficar inalterada.Lá fora, o sentimento é negativo depois de a Apple ter acenado com um mau momento aos investidores, relembrando a fragilidade da economia mundial. A gigante tecnológica