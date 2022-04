Galp e BCP deixam bolsa de Lisboa na linha de água

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão desta quinta-feira na linha de água, com dois pesos pesados a puxar o principal índice português em direções opostas. Nos primeiros minutos da negociação, o PSI cedia 0,01% para os 6081,34 pontos, com sete cotadas a subir, outras sete a descer e apenas uma (Corticeira Amorim) inalterada em relação à cotação da sessão anterior.O BCP liderava os ganhos, somando 2,23%, depois de ontem ter visto os analistas do Axia subirem o seu preço-alvo. Logo depois, segue-se a Greenvolt, a somar 1,24%, e a REN, que avança 0,51%. Entre as empresa com maior peso no PSI, também a EDP Renováveis está do lado verde, com uma subida de 0,18%.Por outro lado, são vários os gigantes da bolsa a pesar, no lado das perdas, com a lista a ser encabeçada pela Galp Energia. A petrolífera portuguesa cede 1,63%, depois de ontem ter recebido avaliações contraditórias por alguns bancos de investimento, após divulgar o seu "trading update" do primeiro trimestre de 2022 e revelar que Setúbal é o local escolhido para a refinaria de lítio que vai desenvolver, em parceria com a Northvolt.A ceder está também a Jerónimo Martins, que cai 0,38%, e ainda a EDP, com um recuo de 0,26%.Lisboa está, assim, em contra-ciclo com as principais praças europeias a esta hora, praticamente todas a negociar a verde. Só o FTSE britânico destoa, a ceder 0,22%. Já o Stoxx 600 - índice de referência para o bloco e que agrega as principais empresas da Europa - avança uns leves 0,04%.