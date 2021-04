Galp e BCP pressionam arranque do PSI-20

A bolsa nacional abriu em queda esta segunda-feira, 26 de abril, com o PSI-20 a desvalorizar 0,11% para 4.994,78 pontos e maioria das cotadas com sinal vermelho.





Na Europa, os principais índices também começaram a semana com tendência negativa, numa altura em que os investidores se preparam para mais uma série de apresentações de contas das empresas. As atenções também estarão voltadas para a política monetária, com a Reserva Federal dos Estados Unidos a realizar o seu encontro na terça e quarta-feira.





Isto numa altura em que a evolução da pandemia da covid-19 continua a pesar no sentimento dos investidores, devido ao aumento dos novos casos, a nível global, com destaque para a Índia, que tem atingido níveis recorde de contágios.





Por cá, a Galp e o BCP são das cotadas que mais penalizam o PSI-20. O banco liderado por Miguel Maya recua 0,53% para 11,20 cêntimos, enquanto a Galp perde 0,54% para 9,296 euros, depois de ter revelado, esta manhã, que os seus lucros desceram 13% no primeiro trimestre deste ano para 26 milhões de euros.





O resultado fica aquém das estimativas dos analistas consultados pela Bloomberg, que apontavam para lucros de 48,3 milhões de euros.





A contribuir para as perdas estão também as cotadas do grupo EDP, com a casa-mãe a deslizar 0,29% para 4,884 euros e a EDP Renováveis a desvalorizar 0,39% para 20,64 euros. A empresa anunciou, antes da abertura da bolsa, que assegurou um contrato de 15 anos com a MSD, uma das maiores farmacêuticas do mundo, para a venda de energia limpa produzida em Espanha.