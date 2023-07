Galp e EDP lideram ganhos na bolsa de Lisboa

A bolsa nacional abriu a sessão desta quinta-feira no verde, enquanto nas congéneres europeias que já se encontram a negociar o sentimento é negativo.



O PSI abriu a ganhar 0,48% para 6.140,74 pontos, com 12 títulos em alta, três no vermelho e um inalterado — a Ibersol.



A dar energia ao índice de referência nacional estão a Galp, o grupo EDP e o BCP. A petrolífera avança 1,11% para 11,40 euros, a EDP Renováveis ganha 0,8% para 17,74 euros e a casa mãe sobe 0,52% para 4,276 euros. Ontem a empresa anunciou que já detém 91,20% do capital da Energias do Brasil, com a aquisição de novas ações a ocorrer ainda no contexto da oferta pública de aquisição (OPA).



Ainda na energia, a REN valoriza 0,4% para os 2,495 euros no dia em que apresenta as contas do primeiro semestre. Nos primeiros três meses do ano, a energética reportou lucros de 12,8 milhões de euros, o que representa um aumento de 113,3% face ao mesmo período do ano anterior. Já a Greenvolt avança uns ligeiros 0,08% para 6,18 euros.



Também em terreno positivo está o BCP que ganha 0,68% para 25,32 cêntimos. Ontem o banco liderado por Miguel Maya escalou para 25,06 cêntimos, o valor mais alto desde 26 de julho de 2019.



A Jerónimo Martins sobe 0,23% para 26,44 euros, tendo chegado na quarta-feira a um máximo histórico de 26,58 euros na negociação intradiária.



Do lado das quedas, a Semapa desliza 0,46% para 12,90 euros, a Mota-Engil cai 0,22% para 2,32 euros e a Nos desvaloriza 0,06% depois de ontem ter anunciado que fechou o primeiro semestre com lucros de 80,5 milhões de euros, uma queda de 5,7% face ao mesmo período do ano anterior.