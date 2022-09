Galp e Jerónimo Martins sustentam PSI no verde

Leia Também Lisboa acompanha Europa e cai mais de 1%

A bolsa de Lisboa está a negociar em terreno positivo - embora ainda na linha d'água - nos primeiros minutos de negociação, marcando assim uma pausa dos últimos sete dias em terreno negativo. Isto, numa altura em que as perspetivas sobre o crescimento económico se têm deteriorado cada vez mais e o pessimismo tem estado a pautar a negociação.Esta quarta-feira deverá ser conhecida a dimensão da subida das taxas de juro por parte da Reserva Federal norte-americana, sendo a dúvida se o banco central deverá subir as taxas diretoras em 75 ou 100 pontos base.O PSI sobe uns muitos ligeiros 0,05%, com cinco cotadas no verde e dez no vermelho, ao contrário das restantes congéneres europeias que já se encontram a cair a esta hora.A sustentar o principal índice nacional está a Galp, a única que ganha mais de 1% e valoriza 1,2%. No pódio está ainda o maior título do PSI, a Jerónimo Martins, a avançar 0,63%, seguida pela Greenvolt a somar 0,57%.Nos pesos pesados, a EDP Renováveis (0,3%) e o BCP (0,21%), que assistiram ambas uma subida do preço-alvo pelo Barclays e JB Capital esta terça-feira, respetivamente, acompanham o ritmo de subida. Já a EDP recua 0,12%.A registar as maiores perdas estão os CTT, a perder 1%, seguido pela Navigator a ceder 0,73% e a REN que desvaloriza 0,59%. Nas papeleiras, a Semapa recua 0,47% e a Altri cede 0,49%.