Os investidores não esperam que Powell faça qualquer alteração na taxa de juro diretora do país, uma vez que já efetuou três cortes este ano e afirmou, na última reunião, que iria deixar o cenário inalterado nos próximos tempos.



A ecoar está também a indecisão sobre o prazo de imposição de tarifas dos Estados Unidos sobre produtos importados da China. inicialmente, a data limite estava fixada no próximo dia 15 de dezembro, mas ontem, a agência de notícias Dow Jones avançou que ambos os países tinham acordado anular essa data, mas sem definir uma outra, para já.



Por cá, a Galp avança 0,63% para os 14,30 euros por ação, numa altura em que o petróleo Brent, ativo negociado em Londres e referência para Portugal, deprecia 0,64% para os 63,93 dólares por barril. A subir estão também a Altri (+0,78%) e Navigator (+0,61%).



Em sentido contrário, o Banco Comercial Português está a cair 0,26% para os 19 cêntimos por ação e a Nos desvaloriza 0,32% para 4,97 euros.

Depois de ter iniciado a sessão em queda, a bolsa nacional já está a subir 0,06% para os 5.151,89 pontos, com o maior apoio a vir do setor do petróleo e da pasta e papel. Nesta altura, dez cotadas negoceiam em território positivo, cinco seguem em queda e as restantes três empresas estão estáveis.As atenções de hoje nos mercados europeus estão voltadas para o final da reunião da Reserva Federal dos Estados Unidos, que está a ter lugar em Washington, e que vai terminar no final do dia de hoje. Jerome Powell, o presidente da instituição, irá fazer uma conferência de imprensa logo após o final deste encontro de dois dias do banco central norte-amerciano.