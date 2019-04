Miguel Baltazar

No regresso à negociação bolsista na Europa depois do período pascal, a bolsa nacional regressou também aos ganhos após três dias consecutivos em que acumuou perdas. O índice PSI-20 fechou a sessão desta terça-feira, 23 de abril, a somar 0,25% para 5.373,17 pontos, isto apesar de ter havido mais cotadas em queda (nove) do que em alta (oito).Após várias sessões em que transacionou em contraciclo com as principais congéneres europeias, a praça lisboeta negociou hoje em linha com a tendência de ganhos verificada na maior parte das bolsas do velho continente. O índice de referência europeu Stoxx600 segue em alta e encaminha-se para completar o oitavo dia seguido a subir, isto numa sessão em que o setor petrolífero europeu foi o que mais animou.A justificar este comportamento do setor do petróleo está o anúncio, por parte dos Estados Unidos, do fim às isenções até aqui aplicadas aos países que importassem crude oriundo do Irão, país que sob a alçada do presidente Donald Trump restituiu as penalizações financeiras contra Teerão devido ao alegado incumprimento do acordo sobre o programa nuclear iraniano.Nota ainda para o índice espanhol Ibex que transaciona em terreno negativo devido ao receio dos investidores de que as eleições gerais do próximo domingo agravem a incerteza política em Espanha dada a possível dificuldade em formar um governo com apoio parlamentar maioritário.A Galp Energia e a Sonae estiveram em destaque. A petrolífera somou 3,85% para 14,965 euros (máximo de 7 de março), em linha com o setor que foi beneficiado pela possibilidade de perturbações do lado da oferta da matéria-prima na sequência do anúncio feito por Washington. Foi a maior valorização diária da Galp desde que subiu praticamente 4% a 5 de abril do ano passado.Já a retalhista avançou 2,46% (máximo de 22 de março) para a maioir subida diária desde 12 de dezembro do ano passado. A cotada da Maia tirou partido da análise do Haintong que atribuiu um potencial de valorização superior a 40% aos títulos da empresa.Nota positiva ainda para a Mota-Engil que apreciou 2,95% para 2,372 euros.A travar uma maior subida da bolsa nacional estiveram sobretudo as restantes cotadas do setor da energia e o BCP. A EDP perdeu 0,64% para 3,422 euros, a EDP Renováveis resvalou 0,57% para 8,70 euros, a REN cedeu 0,20% para 2,51 euros e o BCP deslizou 0,24% para 0,2486 euros.Destaque pela negativa ainda para a Jerónimo Martins (-1,35% para 13,84 euros), para os CTT (-1,60% para 2,704 euros) e para a Nos (-0,67% para 5,07 euros).(Notícia atualizada às 16:49)