O índice de referência nacional registou uma das quedas mais acentuadas entre as bolsas europeias. A pressionar seguiu sobretudo a Galp Energia, com a petrolífera a ceder quase 3%.

de o governo dos EUA voltar a enfrentar uma paralisação parcial está a ter impacto negativo nos mercados. O Congresso e a administração de Donald trump conseguiram chegar a um acordo para reabrir o governo durante três semanas - depois de 35 dias de "shutdown. Ainda assim, o presidente dos EUA afirmou ao The Wall Street Journal, no domingo, que outra paralisação é "certamente uma opção".



Por cá, foi a Galp Energia que mais pressionou. A petrolífera perdeu 2,94% para 13,54 euros, em linha com a tendência dos preços do petróleo. A queda acontece depois de a empresa liderada por Carlos Gomes da Silva ter desiludido o mercado após divulgar os crescimento da produção nos últimos três meses de 2018. Os analistas consideram que os dados são "ligeiramente negativos", prevendo um impacto nas estimativas para os lucros.

Ainda no setor energético, a EDP caiu 0,23% para 3,088 e a EDP Renováveis fechou inalterada.

Destaque ainda para a descida de 0,33% do BCP, para 24,32 cêntimos, mas também da Jerónimo Martins. A retalhista caiu 1,38% para 12,545 euros.

No setor do papel, a Altri perdeu 1,96% para 7 euros, a Navigator recuou 2,26% para 4,144 euros e a Semapa cedeu 2,10% para 14,90 euros.

A incerteza em torno do Brexit, uma nova ronda de negociações comerciais esta semana e a possibilidade de o governo norte-americano entrar novamente em "shutdown" pressionaram as bolsas europeias. E Lisboa não escapou: a praça portuguesa caiu mais de 1%, numa sessão dominada pelas perdas expressivas da Galp Energia.O PSI-20 perdeu 1,21% para 5.089,92 pontos no arranque da semana. Das 18 cotadas que compõem o índice nacional, 14 recuaram, enquanto três subiram e uma ficou inalterada.A bolsa de Lisboa acabou por acompanhar a tendência registada no resto da Europa, com o índice de referência europeu, o Stoxx 600, a ceder perto de 0,89% para 354,57 pontos.Os investidores estão cautelosos um dia antes de o parlamento britânico ir votar o "plano B" da primeira-ministra, Theresa May, para a saída do Reino Unido da União Europeia. Um acordo que é muito semelhante ao que foi chumbado pelos deputados, o que aumenta os receios de ser novamente rejeitado na votação de terça-feira.Também a possibilidade