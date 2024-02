Galp valoriza mais de 2% e anima bolsa de Lisboa. Grupo EDP faz pressão

A bolsa de Lisboa acordou no verde, tal como as restantes praças europeias que estão a negociar a esta hora, isto num dia em que. Esta terça-feira, o Eurostat divulga como se situaram as vendas a retalho na União Europeia e Zona Euro em dezembro.O PSI sobe 0,37% para 6.246,74 pontos. Entre as 16 cotadas, nove estão em alta, seis a cair e uma inalterada — a Ibersol.

A liderar os ganhos está a Galp que valoriza 2,37% para 14,47 euros,. Outro peso pesado, o BCP, soma 0,73% para 26.06 cêntimos por ação.Entre as papeleiras, a Altri avança 0,81% para 4,49 euros, a Navigator cresce 0,54% para 3,75 euros, mas a Semapa cai 0,29% para 13,76 euros.Destaque ainda para a Sonae que ganha 0,45% para 89,35 cêntimos que ontem anunciou estar a negociar a compra de 89% de uma empresa francesa por 152 milhões de euros . Aliás, a