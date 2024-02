EDP Renováveis vê mexidas no preço-alvo e recomendação

Partilhar artigo



A EDP Renováveis sofreu mexidas no preço-alvo e na recomendação sobre as suas ações. Se por um lado viu uma casa de investimento rever em alta a recomendação, por outro viu outra menos otimista quanto ao desempenho dos títulos da elétrica ao longo dos próximos 12 meses.



A Mediobanca subiu a recomendação da EDP Renováveis de "neutral" para "outperform", de acordo com uma informaç...