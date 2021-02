GameStop fecha a disparar 103% e sobe mais de 70% no "after hours"

As transações em bolsa dos títulos da cadeia de lojas de videojogos GameStop foram suspensas em Wall Street meia-hora antes do fecho da sessão, depois de o título ter valorizado mais de 100%. A ação encerrou a disparar 103,94% para 91,71 dólares e segue agora, na negociação fora do horário regular ("after hours"), a somar 71,19% para 157 dólares.A Gamestop, que tem estado em destaque na praça nova-iorquina pela especulação que tem suscitado, voltou hoje a ser o centro de um movimento especulativo.Esta situação seguiu-se à divulgação na terça-feira da demissão do seu diretor financeiro, Jim Bell, que, contudo, segundo a GameStop, não é motivada por "um desacordo sobre qualquer assunto relacionado com as atividades, os regulamentos ou as práticas da empresa", como comunicado à entidade reguladora do mercado de capitais (SEC, na sigla em Inglês). Jim Bell vai sair do cargo a 26 de março.Porém, a Business Insider, que cita fontes conhecedoras do processo, diz Bell teria sido "colocado à porta" pelo acionista-ativista Ryan Cohen, que entrou recentemente no capital e na administração da empresa.A entrada na GameStop de Cohen, co-fundador do website de venda de produtos para animais Chewy, foi um dos elementos desencadeadores do brusco movimento de valorização da empresa em Wall Street no fim de janeiro.O "ataque" dos investidores amadores de retalho a vários fundos de investimento de Wall Street que apostaram na queda das ações da GameStop provocou uma queda de 12,5 mil milhões de dólares para esses "hedge funds" no mês de janeiro, segundo os dados da Ortex.Estas perdas foram provocadas por milhões de pequenos investidores em todo o mundo, que se organizaram através do fórum Wall Street Bets, no Reddit, para comprarem ações em massa de várias empresas, onde os fundos estavam expostos, mas a apostarem na sua queda ("short selling"). Esta corrida às ações da Gamspot levou a sua cotação a valorizar cerca de 400% na última semana de janeiro.O frenesim especulativo que se apoderou do mercado durante várias sessões suscitou vivas reações da parte dos reguladores e congressistas dos EUA. Estes responsáveis - Departamento do Tesouro, SEC, banco central, congressistas - procuram apurar se alguns intervenientes financeiros, como os fundos especulativos e as plataformas de corretagem, tentaram manipular o mercado para limitar as suas perdas.Depois do pico na cotação que a levou para mais de 347 dólares em 27 de janeiro, a ação da GameStop desvalorizou, acabando a semana passada em torno dos 40 dólares.(notícia atualizada às 23:37 com subida mais pronunciada no "after hours")