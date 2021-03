GameStop dispara 20% depois de anunciar gestor para a venda online de jogos

que juntou "hedge funds", a corretora Robinhood e outros intervenientes, como Keith Gill, o investidor que começou esta corrida às ações da GameStop e que disse que continuava a ver os títulos da empresa como uma boa opção para comprar.



Agora, o novo comité que vai liderar esta mudança na empresa

As ações da GameStop estão a subir mais de 20% na sessão desta segunda-feira, depois de a empresa ter anunciado Ryan Cohen, fundador da Chewy.com, como novo líder para o seu departamente de venda de videojogos online.De acordo com a Bloomberg, Cohen irá encabeçar o novo projeto de transformação da empresa que parece ter ganho balanço com a forte procura de que foi alvo por milhões de investidores amadores no retalho no início deste ano.Depois de uma subida de mais de 2.000% em apenas alguns dias, os títulos da empresa afundaram quando a euforia acalmou, mas ainda assim para níveis bem acima (+700%) face ao valor dos títulos no final do ano passado.As ações da empresa voltaram a ganhar ânimo após a audição no Congresso norte-americano terá a tarefa de contratar executivos para liderar o atendimento ao cliente e as realizações de comércio eletrónico, bem como encontrar um novo diretor de tecnologia e um novo diretor financeiro com experiência em tecnologia.