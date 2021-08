Ganhos da Galp Energia e do BCP levam PSI-20 a máximos de ano e meio

O PSI-20 terminou o dia em terreno positivo, a registar uma subida de 0,42%, para 5.359,64 pontos, a acompanhar a tendência de ganhos das principais praças europeias. Em Lisboa, as subidas de mais de 3% da Galp Energia e de quase 2% do BCP estiveram em destaque na primeira sessão da semana.Esta segunda-feira, o índice de referência terminou a sessão em máximos de ano e meio. Das 18 cotadas que compõem o índice, 13 fecharam a sessão "no verde", três a cair e duas - a Semapa e a Novabase - ficaram inalteradas.A subida de 3,14% da Galp Energia, a cotar nos 8,484 euros, destacou-se nesta sessão, à semelhança da valorização de 1,95% dos títulos do BCP, que fecharam nos 12,56 cêntimos. Destaque ainda para a Altri, que apreciou 1,75%, para 5,24 euros, e para a subida de 1,73% da Corticeira Amorim (11,74 euros).No retalho, o peso-pesado Jerónimo Martins, dono dos supermercados Pingo Doce, valorizou 0,52% para 18,34 euros. Já a Sonae avançou 0,66%, com os títulos nos 91,6 cêntimos.Em sentido contrário, a EDP liderou as perdas nesta sessão, a tombar 3,44%, para 4,660 euros. Já a EDP Renováveis caiu 0,81%, a cotar nos 22,16 euros. A Ramada completa o trio de cotadas que fechou o dia em terreno negativo, a depreciar 0,34% para 5,78 euros.Fora do índice principal, a Greenvolt destacou-se: a empresa liderada por Manso Neto avançou 9,09%, para 5,40 euros. A empresa de energias renováveis ultrapassou pela primeira vez a marca dos 5 euros por ação desde a estreia na praça lisboeta, em julho.Os títulos da Greenvolt estiveram nesta sessão a reagir ao início da cobertura de research pelos analistas do CaixaBank/BPI e também pelos do BNP Paribas, que apontaram para que as ações atinjam, nos próximos meses, os 5,50 e 5,60 euros, respetivamente.(notícia atualizada)