BCP e Sonae sobem mais de 1% num PSI-20 a verde

Após uma semana de perdas, o BCP corrige e segue a valorizar nas primeiras negociações desta segunda-feira em bolsa. O banco liderado por Miguel Maya é um dos vencedores do índice de referência nacional, tal como a retalhista dona da cadeia de supermercados Continente. Ambas as cotadas sobem mais de 1% num dia verde para as bolsas europeias.O PSI-20 segue a subir 0,4% para 5.358,10 pontos com 13 das 18 cotadas em terreno positivo. O maior ganho é da Sonae, que avança 1,1% para 0,92 euros, enquanto a concorrente Jerónimo Martins ganha 0,4% para 18,32 euros por ação (em máximos de oito anos). Já o BCP valoriza 1,06% para 0,1245 euros por ação. Ainda em alta estão igualmente a Altri (+0,97%), os CTT (+0,57%) ou a Nos (+0,46%).A Galp Energia avança 0,8% para 8,28 euros por ação, a acompanhar a tendência altista do petróleo. Os preços da matéria-prima recuperam de uma série de sete sessões em baixa com os investidores a procurarem comprar nos "saldos" e com o menor apoio do dólar, apesar da persistente ansiedade face aos novos casos da variante delta do coronavírus. O brent negociado em Londres avança 1,86% para 66,39 dólares por barril, enquanto o crude WTI valoriza 1,8% para 63,26 dólares.Entre as elétricas da bolsa de Lisboa, a tendência é mista: a EDP Renováveis está na linha de água com um ganho de 0,09% para 22,36 euros, mas a EDP cede 0,23% para 4,82 euros. A Corticeira Amorim (-0,17%) e a Ibersol (-0,67%) negoceiam no vermelho.Lisboa acompanha assim a tendência europeia: o Stoxx 600 valoriza 0,64%. O começo de dia positivo no "continente" segue-se a um mini-sell-off registado na semana passada no continente asiático, que atingiu também os pares na Europa e nos EUA. Esta semana os olhos dos investidores estão postos em Jackson Hole, onde a Reserva Federal dos EUA tem encontro marcado e poderá dar sinais sobre a redução de estímulos monetários no país.