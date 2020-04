Goldman acredita que bolsas dos EUA já atingiram o fundo

Na visão do Goldman Sachs, o mercado acionista dos EUA dificilmente atingirá novos mínimos devido à postura de "fazer o que for necessário" que foi adotada pelos decisores políticos e pelo banco central.





A combinação de apoio político sem precedentes e o achatamento da curva da covid-19 reduziu "drasticamente" os riscos para os mercados e para a economia dos EUA, disseram os especialistas do Goldman Sachs num relatório publicado esta segunda-feira. Se os EUA não enfrentarem uma segunda onda de contágios após a reabertura da economia, é improvável que os mercados acionistas caiam para novos mínimos, sublinharam.

"A Fed e o Congresso impediram a perspetiva de um colapso económico completo", escreveram os especialistas. Segundo o banco, essas políticas significam que a previsão anterior de curto prazo, de 2.000 pontos para o índice S&P 500, "já não é provável".

O índice de referência dos EUA fechou na quinta-feira em torno dos 2.790 pontos, tendo caído para 2.237, o nível mais baixo em três anos, em 23 de março. Hoje está nos 2.746,53 pontos.





O Goldman citou medidas como o corte de juros, o programa de papel comercial da Fed e estímulos orçamentais de 2 biliões de dólares entre as "numerosas e cada vez mais poderosas" ações que levaram os investidores a assumir uma visão de risco.

Ainda assim, os especialistas acreditam que investidores vão dar menos importância aos resultados do primeiro trimestre na próxima "earning season" e concentrar-se nas perspetivas para 2021, de acordo com o relatório.

"Apesar do provável fluxo constante de resultados fracos, a temporada de resultados do primeiro trimestre não representará um grande catalisador negativo para o desempenho do mercado de ações", escreveram. "A nossa meta de final de ano para o S&P 500 permanece em 3.000 pontos".