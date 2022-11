Goldman Sachs reforça presença em Milão e desfalca Londres

Leia Também Pandemia disfarça efeitos do Brexit na City

O Goldman Sachs vai deslocar alguns dos seus escritórios de negociação de swaps do euro de Londres para Milão, avança a Bloomberg. O banco de investimento norte-americano é assim a mais recente de várias instituições a retirar funcionários do Reino Unido desde o Brexit.O grupo irá relocalizar os trabalhadores à medida que reforça os escritórios na Europa, devendo esta mudança ocorrer no inicio do próximo ano, segundo revelaram fontes familiarizadas com o tema ao meio de comunicação norte-americano. O Goldman Sachs deverá ainda proceder a contratações locais.O grupo financeiro recusou, contudo, fornecer detalhes sobre o número de pessoas que passará do escritório de Londres para Milão.A pressão sobre os bancos para mobilizar os escritórios de trading de Londres para cidades europeias tem aumentado, estando centros financeiros como o de Milão, Paris ou Amesterdão a beneficiar. Em maio, o Banco Central Europeu (BCE) disse que os bancos de investimento na Zona Euro estão ainda muito dependentes de operações fora da região."Devido a alterações no enquadramento regulatório, Milão é agora mais amigável para os mercados de capitais", disse Russel Clarker, da Figtree Search em Londres, em declarações à Bloomberg.O Goldman Sachs não é caso único, com o JPMorgan Chase a empregar cerca de 200 pessoas em Itália, tendo neste momento processos de recrutamento a decorrer. Também o Citigroup tem vindo a alargar o número de funcionários em Itália desde 2018, empregando agora cerca de 230 pessoas no país.Na passada semana, a bolsa de Paris destronou a bolsa de Londres como a