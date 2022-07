Greenvolt dispara mais de 4,5%. Valor das ações em máximo histórico

1.145.361.248,58 euros, superando a marca dos mil milhões de euros.

O valor das ações da Greenvolt bateu ao final da manhã um recorde histórico, atingindo o patamar dos 8,23 euros às 12h14. A cotada lidera os ganhos no PSI, ajudando a bolsa de Lisboa a aguentar-se em terreno positivo, em contraciclo com as restantes praças europeias, que têm estado ao longo da sessão a negociar no vermelho.Esta segunda-feira, foram admitidas a negociação as novas ações da Greenvolt, no seguimento do aumento de capital da empresa, a 9 de julho. Na operação foram colocadas à venda um total de até 17.792.576 novas ações representativas do capital social da cotada liderada por Manso Neto. Cada título foi vendido a 5,62 euros, permitindo à Greenvolt reforçar o seu capital num valor global de 99.994.277,12 euros.As mais de 17,7 mil novas ações juntaram-se, assim, esta segunda-feira às 121.376.470 já negociadas na bolsa de Lisboa, ficando a empresa com 139.169.046 títulos em negociação. Com o recorde máximo atingido (8,23 euros), a capitalização bolsista da Greenvolt dispara para osÉ, agora, a 12.ª empresa mais valiosa do índice de referência da bolsa de Lisboa. É mais valiosa que a Semapa e fica a poucos milhões de euros da Altri.Só este ano a cotada regista uma valorização de mais de quase 30%, a segunda maior no PSI, apenas superada pela Altri (48%). Desde a entrada em bolsa, a 15 de julho de 2021, as ações apresentam uma valorização de 89%, tendo em conta o preço de referência da admissão à negociação, os 4,25 euros.