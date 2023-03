Grupo EDP dá gás ao PSI. índice fecha semana com maior sequência de ganhos desde janeiro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O PSI encerrou a sessão em terreno positivo, num dia de ganhos igualmente tímidos entre as restantes bolsas europeias.





A praça lisboeta fechou a somar 0,36% para 6.046,91 pontos, registando o quinto dia consecutivo de ganhos, a maior sequência de valorizações diárias desde meados de janeiro. Entre as 16 cotadas que compõem o principal índice nacional, sete fecharam no verde, oito no vermelho e uma permaneceu inalterada.



Entre as 16 cotadas que compõem o principal índice nacional, sete fecharam no verde, oito no vermelho e uma permaneceu inalterada.

A Greenvolt comandou os ganhos, a valorizar 2,31% para 6,63 euros. Entre os pesos pesados, foi a EDP que mais puxou o PSI para terreno positivo, tendo somado 1,85% para 5,02 euros, no mesmo dia em que a S&P manteve a elétrica no segundo nível acima de "lixo", com perspetiva estável.

A agência de "rating" sublinhou ainda que o plano de investimento da EDP irá reforçar significativamente a escala da sua pegada nas renováveis, solidificando a sua posição como líder global na transição energética".

No restante setor energético, a EDP Renováveis subiu 0,76% para 21,09 euros e a REN valorizou 0,56% para 2,70 euros. Já a Galp perdeu 0,24% para 10,46 euros, tendo sido a cotada que mais pressionou o índice.

Entre as papeleiras, o sentimento foi negativo. A Altri desvalorizou 1,37% para 4,75 euros, tendo comandado as tabelas das perdas do PSI. A Semapa caiu 1,16% para 13,68 euros, enquanto a Navigator desvalorizou 0,42% para 3,30 euros.

Por fim, no retalho, a Jerónimo Martins ganhou 1,69% para 21,62 euros, enquanto a Sonae perdeu 0,10% para 1,005 euros.





(Notícia atualizada às 17h).